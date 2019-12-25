"Металлург" забросил 5 безответных шайб "Адмиралу" в КХЛ

Вратарь Юхо Олкинуора провел матч в "сухую".

Магнитогорская команда "Металлург" забросила пять безответных шайб владивостокскому клубу "Адмирал" в рамках Континентальной хоккейной лиги. Игра завершилась с результатом 5:0 (4:0, 1:0, 0:0). Шайбами в воротах соперника отметились на 12, 15, 16, 18 и 38 минутах игры спортсмены Денис Зернов, Егор Яковлев, Андрей Чибисов и Филипп Майе (реализовал дубль).

Свой "Сухой" матч провел голкипер "Магнитки" Юхо Олкинуора. После того, как вратарь "Адмирала" Никита Серебряков пропустил четыре шайбы от оппонентов, его на посту сменил коллега Иван Налимов.

Напомним, что таким образом "Металлург", одержал пятую победу подряд. Команда 22 сентября сыграет в Новосибирске против "Сибири". Хоккеисты из "Адмирала" 24 сентября выступят в Казани с "Ак Барсом".

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