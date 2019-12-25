Чинахов оформил хет-трик за "Коламбус" против "Детройта"

Матч завершился со счетом 7:3.

Российский нападающий Егор Чинахов оформил хет-трик за "Коламбус" в контрольном матче против "Детройта". В общей сложности за матчи тренировочного лагеря для новичков спортсмен из Национальной хоккейной лиги смог забросить шесть шайб за три игры.

В ночь на 20 сентября "Коламбус" одержал победу над "Детройтом". Счет матча - 7:3. Ранее российский форвард отличился заброшенными шайбами на встречах с "Торонто" (результат игры - 4:3) и дважды в игре против "Далласа" (матч завершился с результатом 5:3).

Напомним, что хоккейный клуб "Коламбус" объявил о подписании контракта с Егором Чинаховым в начале мая 2021 года. Россиянину 20 лет, его выбрали в первом раунде драфта 2020 года. За прошлый сезон спортсмен стал победителем Континентальной хоккейной лиги в составе омского "Авангарда".

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