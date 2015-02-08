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Треть россиян выступили против четырехдневной рабочей недели
Сегодня, 11:15
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Треть россиян выступили против четырехдневной рабочей недели

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Впервые с такой инициативой выступил Дмитрий Медведев в 2019 году.

Идею четырехдневной рабочей недели не поддерживают 34% граждан России. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на исследование сервиса SuperJob. В опросе приняли участие одна тысяча работодателей и 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех регионов РФ.

Согласно данным исследования, противники четырехдневки опасаются вероятного падения доходов после трудовой реформы. Однако почти 45% респондентов выступили за сокращение рабочей недели.

Более 60% опрошенных уверены, что они способны за четыре дня выполнить пятидневный план работы. Но 24% участников исследования с ними не согласны. В свою очередь 76% опрошенных представителей отдела кадров заявили, что в их компаниях не обсуждалась возможность перехода на четырехдневку,  12% считают такой переход недопустимым. 

Напомним, с инициативой о сокращении рабочей недели выступил в 2019 году действующий на то время премьер-министр России Дмитрий Медведев. В марте текущего года уполномоченный по правам человека в российской столице Татьяна Потяева заявила, что поддержит данную реформу исключительно для женщин, по причине того, что им приходится "совмещать работу и все заботы, которые есть".

Ранее член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину увеличить ежегодный отпуск некурящим российским работникам на десять дней.

Фото: pixabay.com

Теги: опрос, опрос superjob, переход на четырехдневную рабочую неделю
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Щелконогов Игорь
Сегодня 13:33

Конечно против выступили предприниматели и работадатели , так как они потеряют доходы в свои карманы . А вот рабочие , чей тяжёлый труд влияет на здоровье , обеими руками за четырёхдневку .

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