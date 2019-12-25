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В России попросили увеличить отпуск некурящим работникам
Сегодня, 8:50
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В России попросили увеличить отпуск некурящим работникам

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Подсчитано, что на курение работники тратят 20 рабочих дней в календарном году.

Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину увеличить ежегодный отпуск некурящим российским работникам на десять дней. Об этом информирует телеканал RT.

Он подчеркнул, что вредная привычка может в течение рабочего дня занимать до одного часа. По словам Хамзаева, таким образом, на курение тратится около 20 дней за год.

Предлагаю рассмотреть возможность внесения в Трудовой кодекс Российской Федерации права для некурящих сотрудников на дополнительные десять дней отпуска в году.

Султан Хамзаев, член Общественной палаты

Он отметил, что связанные с вредной привычкой издержки вынуждены нести работодатели и государство. Хамзаев уверен, что поощрение в виде дополнительных дней отпуска заставит граждан РФ отказаться от курения.

Ранее мы сообщали, что Санкт-Петербург занял шестое место по уровню выгорания на работе.

Фото: pixabay.com

Теги: вредные привычки, курение, отпуск, султан хамзаев
Категории: Новости России, Лента новостей,

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