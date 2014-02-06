Петербург занял шестое место по уровню выгорания на работе

Самые высокие показатели зафиксированы в Томской области.

Почти две трети россиян (64%) заявили, что испытывают выгорание на работе. Об этом сообщила пресс-служба "HeadHunter Северо-Запад".

Самые высокие показатели по уровню выгорания зафиксированы в Томской области (76%). Петербург в этом списке занял шестое место.

Чаще всего на выгорание жалуются HR-специалисты, маркетологи, работники рекламной и PR-сферы (около 80% в каждой области). В топ-5 также входят IT-специалисты, топ-менеджеры и представители туристической сферы. Меньше всего "выгоревших" среди рабочего персонала – 39%.

Почти каждый второй респондент, который столкнулся с выгоранием, просто поменял место работы. Еще 43% уходили в отпуск. 26% опрошенных занимаются спортом, 12% - медитацией, 10% - работают с психологом. Еще 9% борются с выгоранием при помощи алкоголя, 7% - курения.

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