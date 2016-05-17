Россияне назвали размер справедливой ставки по ипотеке

Каждый пятый считает, что она не должна быть выше 1%.

Около 55% россиян считают, что размер справедливой ставки по ипотеке должен составлять 1% - 5% годовых. При этом каждый пятый опрошенный отметил, что ипотечная ставка не должна превышать 1%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на опрос, который провел банк "Открытие".

При этом около 7% респондентов отметили, что ипотечная ставка должна составлять 5-7%. И около 2% россиян считают, что размер справедливой ставки должен равняться 7-9%.

Россиян также спросили, поддерживаю ли они продление программы льготной ипотеки. Порядка 53% на этот вопрос ответили утвердительно. При этом в Московском регионе за продление программы выступили 49% опрошенных. Однако 19% респондентов подчеркнули, что программу надо свернуть, потому что из-за нее растут цены на квартиры.

Ранее мы писали, что в России жилье может начать дешеветь уже в третьем квартале 2021 года. Все дло в корректировке программы льготной ипотеки. Теперь максимальный кредитный лимит составит 3 млн рублей, а ставка повысится до 7%.

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