Эксперт рассказал, когда в России подешевеет жилье

Снизятся цены и в новостройках двух столиц.

Директор компании "Этажи" Ильдар Хусаинов рассказал "РИА Недвижимость", что в России застройщики не позднее третьего квартала этого года будут вынуждены понизить цены.

По его словам, это связано с корректировкой программы льготной ипотеки, есть также риск повышения ключевой ставки в ближайшее время.

Например, во многих городах трехкомнатные квартиры перестанут попадать в лимиты обновленной льготной программы, поэтому застройщики, вероятно, будут их (цены - ред.) снижать, - сказал эксперт.

Ильдар Хусаинов подчеркнул, что снижать цены, вероятнее всего, придется застройщикам и на квартиры в новостройках Москвы и Петербурга.

Напомним, что Владимир Путин ранее предложил продлить программу льготной ипотеки еще на год, до июля 2022 года. Однако условия поменяются – максимальный лимит кредита составит 3 млн рублей, а ставку повысят до 7%.

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