Эксперт рассказала, как снизить платеж по ипотеке

Она также посоветовала не доверять при выборе кредита специалисту из банка.

Эксперт дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко рассказала "РИА Новости", что ипотеку лучше брать на максимально возможный срок. Это позволит уменьшить ежемесячный платеж.

Она подчеркнула также, что чем больше срок ипотеки, тем меньше ежемесячный платеж, а соответственно и финансовые риски, но переплата увеличится. При досрочном погашении лучше сокращать ежемесячный платеж, а не срок кредитования, чтобы уменьшить "тело" кредита, сказала эксперт.

Дайнеко отметила, что при выборе кредита лучше не доверять специалисту из банка. Необходимо изучить программы по ипотеке самостоятельно. Также лучше выбрать банк, в котором уже есть вклады или зарплатный проект. В таком случае заемщик сможет. Более низкий процент можно получить при оформлении страховки, потому что в банке иногда дороже эта услуга, чем в страховой компании.

Ранее мы писали, что правительство России запустило официальный Telegram-канал.

Фото: pixabay