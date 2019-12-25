В России может вырасти средняя ставка по ипотеке

На 1 июля средневзвешенная ставка по ипотечному кредиту составляла 7,07%.

Руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг на "Ипотечном марафоне" заявил, что рыночные ставки по ипотеке вырастут не более чем до 9%. Сейчас средняя ставка вне льготных программ составляет 8,5%.

По информации Центробанка, средневзвешенная ипотечная ставка на 1 июля составляла 7,07% годовых. Напомним, что регулятор в июле повысил ключевую ставку м 5,5% до 6,5%.

Если Центробанк не будет и дальше повышать ключевую ставку, то в целом максимальный уровень, до которого может вырасти ипотека по рыночным программам, - это 9%, - подчеркнул Гольдберг.

Он сказал, что по рыночным программа ставки по ипотеке сегодня выросли до 8,5%.

Фото: pixabay