Средний размер кредита снизился в Петербурге за год

Показатели сократились и в Ленобласти.

За год в Петербурге средний размер кредита снизился на 600 тыс. рублей и составил 5,3 млн. Об этом пишет "Петербургский дневник".

В Ленобласти также показатели сократились на 400 тыс. рублей и стали равны 4,5 млн.

Кроме того, в 2023-м побит рекорд с 2019 года по количеству ипотечных жилищных кредитов, рассказали в пресс-службе Северо-Западного ГУ Банка России. Их общая сумма – 53,2 млрд рублей.

Начальник экономического управления ГУ Алексей Суслов сообщил ТАСС, что тенденция связана со стремлением жителей Северной столицы и Ленобласти успеть взять кредит по ставкам до их повышения вслед за ростом ключевой ставки, которая составляет 13% годовых.

Ранее на Piter.TV: аналитик объяснил, как повышение ключевой ставки скажется на жизни россиян.

Фото: Piter.TV