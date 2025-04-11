В Тюмени задержаны аферисты, незаконно получившие субсидии по ипотечному кредиту

В регионе раскрыла незаконная схема, в которой участвовали сотрудники агентства по недвижимости.

На территории Тюменской области российские правоохранительные органы при силовой поддержке Росгвардии задержали четверых подозреваемых в покушении на мошенничество при получении выплат. Соответствующее заявление сделала через социальные сети официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она указала, что сотрудники одного из агентств недвижимости предоставляли в банк документы, которые содержали недостоверные сведения о фактических местах работы их клиентов. Документы были необходимы для оформления заявки на ипотечный кредит в рамках государственной программы, которая предусматривает получение субсидий из государственного бюджета.

За свои криминальные услуги злоумышленники запрашивали порядка 150 – 200 тысяч рублей. Причиненный ущерб составил более 10 миллионов рублей. пресс-служба МВД РФ

Во время обысков по адресам проживания фигурантов расследования, а также в их рабочем офисе оперативниками изъяты финансовые отчеты и электронные носители информации. По факту криминальной деятельности ведутся уголовные дела по статьям 30 и 159.2 УК РФ. Трое подозреваемых находятся на свободе под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, а еще один злоумышленник остается под домашним арестом.

В Новокузнецке полиция освободила граждан, которых незаконно удерживали преступники.

Фото и видео: Telegram / Ирина Волк