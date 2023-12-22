В Петербурге и Ленобласти ликвидировали четыре подпольные мастерские по изготовлению оружия

Нелегальные мастерские обнаружены в рамках оперативных мероприятий по ранее возбужденному уголовному делу по ч. 3 и 5 ст. 222 УК РФ.

ФСБ ликвидировала четыре подпольные мастерские по изготовлению оружия на территории Петербурга и Ленобласти в рамках расследование уголовного дела о незаконном обороте оружия. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления ФСБ России 6 марта.

Из незаконного оборота изъято два пистолета-пулемета (Шпагина, Дягтерева), два автомата Калашникова, четыре винтовки и карабина (Мосина, Маузер, Симонова-СКС, "Хатсан"), девять пистолетов и револьверов (ПМ, ТТ, Наган, Вальтер, "Гранд пауэр", Ярыгина) с восстановленными боевыми свойствами, охотничье помповое ружье неизвестной модели без разрешительных документов, около 7,2 тыс. патронов различного калибра, 2 килограмма взрывчатого вещества, основные части и комплектующие огнестрельного оружия.

Нелегальные мастерские обнаружены в рамках оперативных мероприятий по ранее возбужденному уголовному делу по ч. 3 и 5 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

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Фото: пресс-служба Управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти