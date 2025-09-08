Полиция КЧР передала подозреваемого в незаконном обороте оружия и убийстве в следственные органы

По данным следствия, мужчина пришел в отдел с явкой с повинной.

Полиция Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) передала подозреваемого в незаконном обороте оружия и убийстве в следственные органы. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

По данным следствия, 39-летний житель Усть-Джегуты пришел с явкой с повинной. Его подозревают в убийстве двух человек, совершенном в конце августа нынешнего года. По предварительной версии, злоумышленник вместе со своими знакомыми приехал в аул Верхняя Теберда для улаживания ранее возникшего имущественного спора между его приятелем и братом последнего. Отмечается, что у него было огнестрельное оружие.

Во время выяснения отношений между мужчинами возник конфликт, в ходе которого подозреваемый выстрелил в двух оппонентов. От полученных ранений оба пострадавших скончались. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили тела погибших, гильзы от пистолетов и охотничьего ружья, а также разные патроны, пистолет ПМ и два ружья. Задержанный передан следователям. Возбуждены уголовные дела.

Видео: МВД по КЧР