Вчера, 8:52
В Подмосковье на складе полицейские выявили 42 нелегальных трудовых мигранта

Сообщается, что 18 человек находились на территории РФ с нарушением режима пребывания.

В Подмосковье на складе полицейские выявили 42 нелегальных трудовых мигранта. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По данным ведомства, на территории складского комплекса в поселке Вешки прошло оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на пресечение нарушений миграционного законодательства. В результате рейда сотрудники полиции выявили 42 уроженцев  государств Центральной и Средней Азии, нелегально осуществлявших трудовую деятельность. Из них 18 находились на территории РФ с нарушением режима пребывания.

В отношении каждого мигранта-нарушителя составили административные материалы. Им назначены штрафы с последующим выдворением за пределы страны. Полицейские проводят дополнительные мероприятия, направленные на привлечение к ответственности работодателя за незаконное привлечение иностранцев к труду.

Видео: Telegram / Подмосковная полиция

