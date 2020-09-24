Из квартирного пожара в Саперном ликвидировали 20 человек

В поселке Сапёрное Приозерского района Ленинградской области произошел серьезный пожар в многоквартирном доме. Благодаря слаженным действиям спасателей удалось избежать жертв.

Возгорание началось 9 апреля в 17:47 в двухкомнатной квартире на улице Школьной. Огонь охватил комнату и балкон, распространившись на площади 18 квадратных метров.

Сотрудники экстренных служб незамедлительно провели эвакуацию. Из здания были выведены 20 человек, среди которых находились четверо детей. Для тушения пожара привлекались подразделения 113, 142 и 143 пожарных частей Приозерского отряда "Леноблпожспас". Ликвидация возгорания прошла успешно.

