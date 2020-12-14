По предварительным данным, один из подозреваемых за вознаграждение передал доступ к онлайн-банку своему земляку.

Полицейские уличили двоих жителей Уфы в дропперстве. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

По предварительным данным, один из подозреваемых за вознаграждение передал реквизиты своей банковской карты и доступ к онлайн-банку своему земляку. Позднее на этот счет поступило более 5 млн рублей от неизвестных лиц.

После того, как финансовое учреждение заблокировало операции, одинз из злоумышленников попытался обналичить средства в банке. Его задержала полиция. В дальшнем был задержан второй злоумышленник. Возбуждены уголовные дела.

Видео: МВД по Республике Башкирия