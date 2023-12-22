В Петербурге и Ленобласти 2 марта задержали четверых стрелков

В трех районах Петербурга и во Всеволожском районе Ленобласти 2 марта задержали стрелков. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России 3 марта.

Вчера в 02:30 в полицию Центрального района обратился 20-летний горожанин и рассказал, что во дворе дома 8 по улице Восстания двое избивают девушку и стреляют. Наряд задержал 20-летнего продавца одного из сетевых магазинов, который для прекращения ссоры своих друзей, петербурженки и ее молодого человека произвел выстрел в воздух из своего пневматического пистолета. "Stalker S17" изъят, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

В 22:32 стало известно о стрельбе во дворе дома 84 по Большому проспекту Васильевского острова. Правоохранители у дома 78 по тому же проспекту задержали неработающего 33-летнего местного жителя, стрелявшего из хулиганских побуждений из травматического пистолета в воздух. Вопрос о возбуждении головного дела решается.

В 22:45 к полицейским обратились с информацией о стрельбе у дома 7 по Ивановской улице в Невском районе Петербурга. Задержан 19-летний молодой человек, который произвел выстрел в землю из сигнального пистолета для того, чтобы удивить своих друзей. Пистолет изъят и направлен на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Во Всеволожском районе Ленобласти в субботу 36-летний мужчина выстрелил из травматического пистолета в 33-летнего местного жителя в лесополосе у дома 1 по улице Доктора Сотникова. Причиной этому стал словесный конфликт. Стрелявшего доставили в отдел.

Ранее мы рассказывали о том, что двух мужчин задержали за стрельбу из окна квартиры на Маршала Захарова.

Фото: Piter.TV