Двух петербуржцев осудили за незаконный оборот оружия

Одному из покупателей продали пистолеты и боеприпасы за 430 тыс. рублей, большую часть "товара" реализовать не удалось.

Приморский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении двоих мужчин, которых обвинили в незаконном обороте оружия. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

С 2020 года по 2021-й фигуранты вступили в преступный сговор с целью оборота огнестрельного оружия и боеприпасов для последующего сбыта. Они находили "клиентов" и переделывали оружие. Одному из покупателей продали пистолеты и боеприпасы за 430 тыс. рублей, большую часть "товара" реализовать не удалось.

Первый подсудимый признал вину частично, второй не признал вину. Им назначили по 15 лет 6 месяцев и 12 лет 9 месяцев в исправительной колонии строгого режима соответственно, а также по 1 млн рублей штрафа.

