Правительство РФ запустило официальный Telegram-канал

В нем будет появляться информация о значимых решениях правительства, а также отчеты о мероприятиях.

Правительство России запустило официальный Telegram-канал. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

Отмечается, что на этой площадке будет регулярно появляться информация о значимых решениях правительства, отчеты о мероприятиях, а также о рабочих поездках председателя российского правительства Михаила Мишустина и вице-премьеров.

В соцсетях очень много информации и порой пользователям бывает сложно понять, правдива ли она. Из официального Telegram-канала подписчики смогут получать достоверную информацию о работе кабинета министров. из сообщения пресс-службы кабмина РФ

Отметим, что на данный момент на Telegram-канал подписаны более 6,6 тыс. человек. Канал не имеет "галочку" верификации.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указы о единовременной выплате в размере 15 тысяч рублей военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов.

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