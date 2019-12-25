Путин подписал указ о единовременной выплате военнослужащим России

Выплата будет осуществлена в сентябре текущего года.

Президент России Владимир Путин подписал указы о единовременной выплате в размере 15 тысяч рублей военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В первую категорию вошли военнослужащие по контракту, а также курсанты военных учебных заведений, которые не заключили договор на прохождение службы. Во вторую - прокуроры, сотрудники Следственного комитета, Федеральной службы исполнения наказаний, полиции, Росгвардии, таможенной и противопожарной служб.

Выплата будет осуществлена в сентябре текущего года. Отмечается, что из нее нельзя удерживать средства по решениям судов и других органов.

Напомним, Путин ранее подписал два указа о единовременной выплате пенсионерам в размере десяти тысяч рублей. Одним из указов затрагивает выплаты пенсионерам, которые проходили военную службу, службу в органах внутренних дел, национальной гвардии России и в других ведомствах. Второй указ распространяет единовременную выплату на остальные категории пенсионеров. Она будет перечислена на карты россиян 2 сентября. Граждане, которые получают пенсию через Почту России, смогут забрать единовременную выплату в десять тысяч рублей в тот же день, что и пенсию.

Ранее в СМИ появилась информация, что Путин указом освободил от должностей пятерых высокопоставленных сотрудников Министерства внутренних дел.

Фото: kremlin.ru