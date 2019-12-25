СМИ: Путин уволил нескольких генералов МВД

Отмечается, некоторые лишились постов из-за того, что поручились за экс-начальника камчатского УМВД.

Президент России Владимир Путин указом освободил от должностей пятерых высокопоставленных сотрудников Министерства внутренних дел. Об этом информирует издание "Коммерсантъ".

По данным СМИ, со своих постов были уволены два замначальника московской полиции - Наталья Агафьева и Андрей Понорец, а также два генерала из центрального аппарата министерства. Один из них - Дмитрий Шаробаров, который более десяти лет возглавлял Главное управление на транспорте МВД.

Издание уточняет, что некоторые генералы лишились постов из-за того, что несколько лет назад поручились за бывшего начальника камчатского УМВД Михаила Киселева, который оказался под уголовным преследованием.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что практически все отечественное оружие проверено в Сирии.

Фото: kremlin.ru