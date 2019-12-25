Эксперт прокомментировал предложение сделать четырехдневную рабочую неделю для женщин

Предложение не соответствует идее о гендерном равенстве.

Омбудсмен Москвы Татьяна Потяева предложила сделать четырехдневной рабочую неделю для всех женщин страны. Эксперты Telegram-канала "Мейстер", отметили, что предложение идет вразрез с идеей равных возможностей для всех граждан. При этом очевидно, что оно навеяно прошедшим Международным женским днем.

Эксперты считают, что если и делать четыре рабочих дня, то за счет общей производительности труда. В ином случае речь идет о простом перераспределении нагрузки по гендерному принципу.

Напомним, в прошлом году в Госдуме обсуждалось введение четырехдневной рабочей недели для всех. По мнению проректора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, инициатива не будет реализована ближайшие десять лет.

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