Россияне не перейдут на четырехдневную рабочую неделю еще минимум десять лет

Специалист объяснил, что переход на четыре рабочих дня тесно связана с созданием искусственного интеллекта.

Пандемия коронавируса оживила идею четырехдневной рабочей недели. Однако переход на нее не осуществится еще ближайшие десять лет. Такое заявление сделал экс-заместитель министра здравоохранения и социального развития РФ, проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Об этом сообщило РИА Новости.

Специалист объяснил, что переход на четыре рабочих дня тесно связана с созданием искусственного интеллекта. В странах, где большая часть нагрузки ложится на автоматы, люди становятся свободнее, но и теряют работу совсем. Александр Сафонов заявил, чтобы избежать безработицы в России, нужно начать с уменьшения часов работы.

Может быть сокращение на час, на два. То есть мы приблизимся к тем параметрам, которые существуют в Европе, но никак не четырехдневная рабочая неделя. Александр Сафонов, проректор Финансового университета при правительстве РФ

В конце прошлого года в Госдуме оценили идею о переходе на четырёхдневную рабочую неделю.

Фото: Piter.tv