В Госдуме оценили идею о переходе на четырёхдневную рабочую неделю. С заявлением выступил заместитель председателя комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев в беседе с "Вечерней Москвой".
Не совсем понятно, как четырёхдневная рабочая неделя отразится на оплате труда.
Михаил Терентьев, депутат Госдумы
Он отметил, что в случае перехода на четырёхдневную рабочую неделю у граждан сократится объём заработной платы пропорционально количеству рабочего времени.
Ранее Медведев призвал продолжить дискуссию о четырехдневной рабочей неделе.
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