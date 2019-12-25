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В Госдуме оценили идею о переходе на четырёхдневную рабочую неделю
Сегодня, 8:01
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matveyvn

В Госдуме оценили идею о переходе на четырёхдневную рабочую неделю

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В случае перехода на четырёхдневную рабочую неделю у граждан сократится объём заработной платы.

В Госдуме оценили идею о переходе на четырёхдневную рабочую неделю. С заявлением выступил заместитель председателя комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев в беседе с "Вечерней Москвой".

Не совсем понятно, как четырёхдневная рабочая неделя отразится на оплате труда.

Михаил Терентьев, депутат Госдумы

Он отметил, что в случае перехода на четырёхдневную рабочую неделю у граждан сократится объём заработной платы пропорционально количеству рабочего времени.

Ранее Медведев призвал продолжить дискуссию о четырехдневной рабочей неделе.

Фото: pixabay.com

Теги: госдума, работа, четырехдневная рабочая неделя
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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