В случае перехода на четырёхдневную рабочую неделю у граждан сократится объём заработной платы.

В Госдуме оценили идею о переходе на четырёхдневную рабочую неделю. С заявлением выступил заместитель председателя комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев в беседе с "Вечерней Москвой".

Не совсем понятно, как четырёхдневная рабочая неделя отразится на оплате труда. Михаил Терентьев, депутат Госдумы

Он отметил, что в случае перехода на четырёхдневную рабочую неделю у граждан сократится объём заработной платы пропорционально количеству рабочего времени.

Ранее Медведев призвал продолжить дискуссию о четырехдневной рабочей неделе.

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