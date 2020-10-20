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Медведев призвал продолжить дискуссию о четырехдневной рабочей неделе

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Дистанционный режим работы вскрыл проблемы с законодательством в этой сфере.

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал продолжить дискуссию о четырехдневной рабочей неделе и других поправках в трудовое законодательство. Заявление он сделал во время приветственного слова участникам форума "Открытые инновации".

Медведев подчеркнул, что справились с кризисом или прошли его менее болезненно те компании, которые перевели своих сотрудников на удалённый режим работы. При этом дистанционный режим работы вскрыл проблемы с законодательством в этой сфере, поэтому многие работники столкнулись с нарушениями трудовых прав или проблемами в планировании рабочего времени.

Ранее Медведев призвал за счет государства обеспечивать россиян лекарствами по рецептам.

Видео: Youtube/Фонд Сколково

Теги: медведев, удалёнка, четырехдневная рабочая неделя
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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