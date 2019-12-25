Платить за приобретение лекарств должно государство.

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев призвал за счет государства обеспечивать россиян лекарствами по рецептам. Соответствующее заявление опубликовано на сайте партии.

Нужно поставить задачу обеспечения лекарствами по рецепту, который назначен врачом. Дмитрий Медведев, председатель "Единой России"

По его словам, платить за приобретение лекарств должно государство при использовании механизмов обязательного медицинского страхования.

Также Медведев подчеркнул важность поддержки врачей, медицинского образования и отечественной фармацевтической индустрии.

Ранее Медведев обвинил НАТО в стремлении ограничить деятельность России в Арктике.

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