Подобные действия угрожают национальной безопасности России.

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил НАТО в стремлении ограничить деятельность России в Арктике. Его слова передают "РИА Новости".

Он отмечает, что для этого страны альянса используют разные способы. Например, наращивают армию рядом с российскими границами и вводят против РФ санкции.

По словам Медведева, подобные действия угрожают национальной безопасности России.

Ранее Медведев предупредил членов "Единой России" о том, что на выборах все будут против них.

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