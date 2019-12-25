Медведев предупредил членов "Единой России" о том, что на выборах все будут против них

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предупредил членов партии о том, что на выборах в Государственную думу все будут против них. Поэтому он призвал коллег к тому, чтобы они были безупречными и эффективными.
Заявление Медведев сделал на встрече с выпускниками кадрового партийного проекта "ПолитСтартап".
Здесь даже нечего на это обижаться или негодовать, это естественно.
Дмитрий Медведев, председатель "Единой России"
По его словам, ЕР стала давно является правящей партией в стране, поэтому все будут стараться пробовать её "на зуб".
Медведев заметил, что итоги осенних выборов говорят о том, что партия работала эффективно.
Ранее Медведев заявил о предотвращении десятков терактов на транспорте в РФ.
Фото: pixabay.com
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