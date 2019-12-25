Медведев предупредил членов "Единой России" о том, что на выборах все будут против них

Все будут стараться пробовать её "на зуб".

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предупредил членов партии о том, что на выборах в Государственную думу все будут против них. Поэтому он призвал коллег к тому, чтобы они были безупречными и эффективными.

Заявление Медведев сделал на встрече с выпускниками кадрового партийного проекта "ПолитСтартап".

Здесь даже нечего на это обижаться или негодовать, это естественно. Дмитрий Медведев, председатель "Единой России"

По его словам, ЕР стала давно является правящей партией в стране, поэтому все будут стараться пробовать её "на зуб".

Медведев заметил, что итоги осенних выборов говорят о том, что партия работала эффективно.

Ранее Медведев заявил о предотвращении десятков терактов на транспорте в РФ.

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