Трехметровая кобра проглотила собрата на глазах у детей

Змееловы не успели спасти жертву.

Трехметровая кобра догнала и проглотила собрата на глазах у детей. Об этом сообщили журналисты из Newsflare. Они ссылаются на информацию, полученную от жителей провинции Прачинбури, расположенной в Таиланде.

Очевидцы рассказали, что королевская кобра в длину 3,7 метра преследовала змею своего вида в воде. Она настигла жертву и потащила ее к берегу. Затем хищник начал есть добычу. Змееловы застали лишь конец расправы, когда изо рта кобры торчал хвост жертвы.

Жертва, находившаяся во рту более крупной змеи, была уже мертва. Мы не могли ей помочь, поскольку это естественная экосистема змееловы из Таиланда

Жители провинции добавили, что королевскую кобру поместили в мешок, затем отвезли в лес и отпустили на свободу.

Кровавая битва мужчины с гигантской смертоносной змеей попала на видео.

Видео: newsflare.com