Глава МИД Британии устроила в Москве "дипломатическую неловкость".

Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс заявила, что перепутала Ростовскую и Воронежскую область с частью Украины. Ранее амбициозное заявление иностранка сделала во время совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве. На переговорах она проявила слабые знания в географическом расположении указанных территорий. Она категорично отказалась признавать государственный суверенитет РФ над Ростовом и Воронежем.

Британка несколько раз настаивала на необходимости отвода российских вооруженных сил от украинской государственной границы. Российский министр решил указать Трасс на необоснованность таких требований, так как боевые расчеты РФ находятся на своей территории, а власти страны имеют право проводить любые учения и маневры. В результате Лавров потерял терпение и решил узнать у главы МИД Британии, признает ли Лондон суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями".

Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами. Элизабет Трасс, глава МИД Британии

В результате в МИД возникла дипломатическую неловкость. Этот конфликт пришлось урегулировать послу Великобритании в России Деборе Боннерт. Женщина разъяснила своему министру, что Ростовская и Воронежская области входят в состав России, поэтому власти Лондона не подвергают сомнению суверенитет РФ над данными участками.

Лавров рассказал Трасс о подходах России к работе по гарантиям безопасности.

Фото: МИД России

