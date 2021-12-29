Лавров обсудил с главой МИД Британии совместные военные учения России и Белоруссии

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров обсудил на переговорах с главой МИД Великобритании Элизабет Трасс совместные российско-белорусские учения "Союзная решимость - 2022". В частности, поднимался вопрос подготовки и реализации маневров около государственной границы с Киевом.
…Вызывают озабоченность в Лондоне и на Западе, как и размещение российских войск на нашей собственной территории вызывает непонятную тревогу и весьма острые эмоции у наших британских коллег и других западных представителей.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Напомним, что днем 10 февраля на белорусских полигонах начались российско-белорусские учения "Союзная решимость - 2022". Мероприятия проводятся в рамках второго этапа проверки сил реагирования. Учения завершатся 20 февраля.
Лавров рассказал Трасс о подходах России к работе по гарантиям безопасности.
Фото и видео: МИД России
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