Лавров рассказал Трасс о подходах России к работе по гарантиям безопасности

Глава МИД РФ призвал Запад дать конкретику по ответам на инициативы Москвы.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил британской коллеге Элизабет Трасс о том, как именно Москва планирует дальнейшую работу по обсуждению гарантий безопасности с Западом, а также сообщил о подходах дипломатов к проблеме.

Мы рассказали о наших подходах к дальнейшей работе, прежде всего с США, и высказали заинтересованность в том, чтобы все-таки получить не отговорки, а именно конкретную реакцию на просьбу разъяснить интерпретацию тех обязательств, которые были одобрены на высшем уровне в рамках ОБСЕ. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Эксперт подчеркнул, что в контексте украинского сюжета глава МИД Британии заметила, что в середине декабря 2021 года РФ направила НАТО и США предложения по обеспечению стратегической безопасности европейского региона. В РФ объяснили Трасс, что международные обязательства военного альянса и Вашингтона закрепляют в том числе и недопустимость укрепления собственной безопасности за счет ослабления уровня безопасности других сторон.

Лавров не исключил частичной эвакуации российских дипломатов из Украины.

Фото и видео: МИД России

