Лавров не исключил частичной эвакуации российских дипломатов из Украины

Москва, возможно, посоветует неосновному персоналу своих дипломатических представительств на Украине покинуть страну. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров по итогам переговоров с британской коллегой Элизабет Трасс.
Соединенные Штаты и Великобритания, аргументируя опаской "российского вторжения на Украину" в январе текущего года рекомендовали некоторым сотрудникам своих посольств покинуть Киев, а гражданам – воздержаться от поездок на территорию Украины. Кроме того, такие же меры предприняли Канада, Австралия и ФРГ.
Мы уже, кстати, задумались сами: может, именно англосаксы что-то планируют, если они эвакуируют своих сотрудников [с территории Украины]? Мы тоже посмотрели на их действия и, наверное, тоже посоветуем неосновному персоналу наших дипломатический учреждений на время уехать домой.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Российский министр в ходе выступления назвал слухи о возможном вторжении России на Украину спекуляциями.
Ранее Лавров сравнил встречу с главой МИД Британии с разговором немого с глухим.
Фото: МИД России
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