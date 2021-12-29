Лавров не исключил частичной эвакуации российских дипломатов из Украины

Министр предположил, что Россия может поступить по примеру США и Великобритании и отозвать некоторых россиян из Киева.

Москва, возможно, посоветует неосновному персоналу своих дипломатических представительств на Украине покинуть страну. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров по итогам переговоров с британской коллегой Элизабет Трасс.

Соединенные Штаты и Великобритания, аргументируя опаской "российского вторжения на Украину" в январе текущего года рекомендовали некоторым сотрудникам своих посольств покинуть Киев, а гражданам – воздержаться от поездок на территорию Украины. Кроме того, такие же меры предприняли Канада, Австралия и ФРГ.

Мы уже, кстати, задумались сами: может, именно англосаксы что-то планируют, если они эвакуируют своих сотрудников [с территории Украины]? Мы тоже посмотрели на их действия и, наверное, тоже посоветуем неосновному персоналу наших дипломатический учреждений на время уехать домой. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Российский министр в ходе выступления назвал слухи о возможном вторжении России на Украину спекуляциями.

Ранее Лавров сравнил встречу с главой МИД Британии с разговором немого с глухим.

Фото: МИД России