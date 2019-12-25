На весну был намечен её последний этап — заключение контрактов с автобусными перевозчиками.

В четверг, 26 марта, стало известно, что власти Петербурга могут отложить транспортную реформу из-за коронавируса. Об этом сообщает "Фонтанка".

Известно, что транспортная реформа должна была завершиться в июле этого года. Отмечается, что Смольному осталось лишь заключить контракты с автобусными перевозчиками.

Отмечается, что из-за пандемии коронавируса власти Петербурга распределили бюджетные средства. Петербургский комитет по финансам оценивает возможные траты города на борьбу с вирусом в сумму порядка 60 миллиардов рублей.

Напомним, что Александр Беглов намерен заменить коммерческий транспорт на социально-ориентированные рейсы. Соответствующую реформу обсудили ещё в прошлом году на заседании постоянной комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству. Чиновники отметили, что транспортная реформа в Петербурге обойдется в 11,3 млрд рублей. Такую сумму запросил в бюджет комитет по транспорту. В петербурге планируется также устанавить единый тариф на перевозку.На это власти Петербурга выделят 1,9 миллиарда рублей.

Ранее мы сообщали о том, что "2ГИС" показал два варианта распространения коронавируса в Петербурге.

Фото:Piter.TV