В Смольном рассказали о реализации крупнейших транспортных проектов Петербурга

На прошлой неделе была открыта первая часть Шкиперской развязки на ЗСД, которая обеспечит транспортную доступность Васильевского острова и снизит нагрузку на набережную Макарова, Уральскую улицу и 7-ю линию.

Власти Северной столицы продолжают расширять транспортную инфраструктуру города путём подключения основных магистралей к городской дорожной сети. На прошлой неделе была открыта первая часть Шкиперской развязки на ЗСД, которая обеспечит транспортную доступность Васильевского острова и снизит нагрузку на набережную Макарова, Уральскую улицу и 7-ю линию. Об этом и других важных проектах в сфере транспорта рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов в традиционном обращении.

Градоначальник отметил, что вторая часть развязки будет завершена к 2025 году. Её пропускная способность составит 55 тыс. машин в сутки. Кроме того, сделан важный шаг в развитии метрополитена. Смольный одобрил проекты вторых вестибюлей на станциях "Василеостровская" и "Балтийская". "Василеостровская-2" появится на пересечении 11-й линии В.О. и Среднего проспекта, а "Балтийская-2" будет располагаться на углу Южной набережной Обводного канала и Измайловского бульвара.

Работы по строительству станции "Горный институт" приближаются к этапу ввода в эксплуатацию. На прошлой неделе специалисты приступили к установке четырёх эскалаторов. Добавим, что станция станет одной из самых глубоких в городе на Неве.

Ранее мы сообщили о том, что движение ряда автобусов и троллейбусов приостанавливали в центре Петербурга.

Фото: Telegram / Александр Беглов