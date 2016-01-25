Движение ряда автобусов и троллейбусов приостанавливали в центре Петербурга

Речь идет об автобусах №№7, 10, 24, 191 и троллейбусах №№1, 7, 10, 11.

Вечером 23 декабря в центре Петербурга было приостановлено движение ряда автобусных и троллейбусных маршрутов в связи с невозможностью проезда по Дворцовому мосту. Об этом рассказали в пресс-службе "Организатора перевозок".

Информация о приостановке движения стала известна к 19:20. Речь идет об автобусах №№7, 10, 24, 191 и троллейбусах №№1, 7, 10, 11. С 20:30 работа маршрутов общественного транспорта осуществляется в штатном режиме.

Аналогичная ситуация наблюдалась и на улице Ленсовета. Была изменена трасса трамвая №29. Движение восстановили в 20:00.

Ранее на Piter.TV: к 150-летию Мейерхольда на улицы Петербурга вышли брендированные автобусы и троллейбусы.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)