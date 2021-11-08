К 150-летию Мейерхольда на улицы Петербурга вышли брендированные автобусы и троллейбусы

На бортах городского общественного транспорта изображены эскизы художника Александра Головина к костюмам спектакля "Маскарад", который был поставлен Мейерхольдом в 1917 году.

В честь 150-летнего юбилея со дня рождения театрального режиссера Всеволода Мейерхольда на дороги Петербурга вышли брендированные автобусы и троллейбусы. Об этом 25 декабря рассказал вице-губернатор Кирилл Поляков в своем tg-канале.

На бортах городского общественного транспорта изображены эскизы художника Александра Головина к костюмам спектакля "Маскарад", который был поставлен Мейерхольдом в 1917 году.

Увидеть брендированный транспорт можно на маршрутах автобусов №№7, 49 и троллейбусов №№1, 3, 5, 8, 11, 15, 22. Акция проводится в рамках соглашения с Александринским театром.

Ранее на Piter.TV: большая часть автобусов в Петербурге переведена на газовое топливо.

Фото: Telegram / Кирилл Поляков