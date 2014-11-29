Рабочее движение по Шкиперской развязке открыли в Петербурге

Одновременно с этим открыт участок рабочего движения на проспекте Крузенштерна протяженностью 1,3 км.

В среду, 20 ноября, в Северной столице открылось рабочее движение по новой транспортной развязке на Западном скоростном диаметре (ЗСД) со Шкиперским протоком. Об этом информирует пресс-служба Смольного.

Одновременно с этим открыт участок рабочего движения на проспекте Крузенштерна протяженностью 1,3 км. Эти проекты призваны значительно облегчить доступность к намывным территориям Васильевского острова. Рабочие укрепили береговую линию, включая все инженерные коммуникации и газопровод. Также на дороге установлены металлические конструкции и шумозащитные экраны.

Отметим, что это третья развязка, построенная на ЗСД с начала 2019 года. Планируется ввод еще нескольких съездов поэтапно до 2025 года.

Ранее мы сообщили о том, что годовой план по дорожному ремонту выполнили в Петербурге.

Фото: пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга