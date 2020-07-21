Трампа упрекнули в невозможности говорить с Путиным на равных

Джо Болтон объяснил, что Трамп не знает, чего он хочет достигнуть.

Дональда Трампа упрекнули в невозможности говорить с Владимиром Путиным на равных. Об этом заявил бывший помощник американского лидера по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. Он выступил с комментарием для журналистов телеканала WPTV.

Болтон оценил возможности главы США вести диалог с российским руководителем. По словам эксперта, у Трампа нет необходимой подготовки для того, чтобы общаться с Путиным на равных. Экс-представитель Белого дома добавил, что у Трампа также недостает умения мыслить стратегически.

Джон Болтон добавил, что если посадить кого-то, подобного Путину за стол переговоров с одной стороны, а с другой - Трампа, то эти обсуждения нельзя будет назвать "честной борьбой". По словам специалиста, американский глава мало осведомлен, плохо учил историю, а также не имеет четкого представления о том, как он хочет вести разговор.

Болтон заявил, что Трамп не хотел слышать доклады разведки о России.

Видео: Youtube/ WPTV News - FL Palm Beaches and Treasure Coast