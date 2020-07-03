Болтон заявил, что Трамп не хотел слышать доклады разведки о России

Экс-советник Вашингтона по нацбезопасности отметил недовольство Трампа.

Джон Болтон заявил, что Дональд Трамп не хотел слышать доклады разведки о России. Об этом экс-советник президента США по национальной безопасности рассказал в интервью для телеканала CNN. Чиновник отметил, что испытывал на себе гнев политика, когда тот получал данные о РФ.

Я думаю, что у меня достаточно шрамов от упоминаний о России, о чем он, вероятно, не хотел слышать...Велось много работы, как вы и могли ожидать, и мы просто пытались информировать президента Джон Болтон, экс-советник Дональда Трампа

Болтон добавил, что согласен с коллегами, которые заявили о том, что Трамп не хочет слышать негативную информацию, касающуюся президента России ВЛадимира Путина.

Обама призывал Путина "не идти дальше Крыма".