Обама призывал Путина "не идти дальше Крыма"

Об этом рассказал Джон Болтон.

Экс-президент США Барак Обама призывал Владимира Путина "не идти дальше Крыма". Об этом рассказал бывший советник президента США Джон Болтон в своей книге с мемуарами о работе в Белом доме.

Он подчёркивает, что Путин отказывался обсуждать вопрос Крыма, так как считал его возвращение важной частью российской истории. Дальше Болтон пишет о том, что Путин рассказывал ему о том, что Обама обращался к российскому лидеру после присоединения полуострова. Американский президент сказал, что если Россия не пойдёт дальше аннексии Крыма, то конфликт на Украине может быть урегулирован.

Однако по какой-то причине Обама передумал. Джон Болтон, бывший советник президента США

Ранее Помпео сравнил публикацию книги Болтона с действиями Сноудена.

Видео: YouTube / CNN