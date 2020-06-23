Обама призывал Путина "не идти дальше Крыма"

Экс-президент США Барак Обама призывал Владимира Путина "не идти дальше Крыма". Об этом рассказал бывший советник президента США Джон Болтон в своей книге с мемуарами о работе в Белом доме.
Он подчёркивает, что Путин отказывался обсуждать вопрос Крыма, так как считал его возвращение важной частью российской истории. Дальше Болтон пишет о том, что Путин рассказывал ему о том, что Обама обращался к российскому лидеру после присоединения полуострова. Американский президент сказал, что если Россия не пойдёт дальше аннексии Крыма, то конфликт на Украине может быть урегулирован.
Однако по какой-то причине Обама передумал.
Джон Болтон, бывший советник президента США
Ранее Помпео сравнил публикацию книги Болтона с действиями Сноудена.
Видео: YouTube / CNN
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