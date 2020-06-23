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Обама призывал Путина "не идти дальше Крыма"

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Об этом рассказал Джон Болтон.

Экс-президент США Барак Обама призывал Владимира Путина "не идти дальше Крыма". Об этом рассказал бывший советник президента США Джон Болтон в своей книге с мемуарами о работе в Белом доме.

Он подчёркивает, что Путин отказывался обсуждать вопрос Крыма, так как считал его возвращение важной частью российской истории. Дальше Болтон пишет о том, что Путин рассказывал ему о том, что Обама обращался к российскому лидеру после присоединения полуострова. Американский президент сказал, что если Россия не пойдёт дальше аннексии Крыма, то конфликт на Украине может быть урегулирован.

Однако по какой-то причине Обама передумал.

Джон Болтон, бывший советник президента США

Ранее Помпео сравнил публикацию книги Болтона с действиями Сноудена.

Видео: YouTube / CNN

Теги: обама, путин, сша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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