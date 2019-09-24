Дональд Трамп заявил о желании США прекратить политику "бесконечных войн"

Президент Америки считает это одной из целей современной политики страны.

США хочет прекратить политику "бесконечных войн" и наладить партнерские отношения со странами мира. Об этом президент Доналльд Трамп заявил на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Глава Белого дома отметил, что цель Америки – гармония и прекращение всех войн. Президент США подчеркнул, что только "смелые" способны выбирать мир, вместо военных действий.

Отметим, что 74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН стартовала 17 сентября в Нью-Йорке. На ней выступила 16-летняя номинантка на Нобелевскую премию мира Грета Тунберг. Ранее США отказали в выдаче виз делегации России, которая собиралась посетить мероприятие.

Видео: YouTube/The White House