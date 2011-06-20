Экс-глава США прокомментировал ситуацию, в которой Киев оказался на поле боя.

Киевский режим испытывает острую нехватку личного состава для ведения боевых действий, в то же время как Москва представляет собой значительную военную силу, на счету которой в историческом прошлом записаны победы над нацистской Германией и французом Наполеоном. Соответствующей информацией политик, член Республиканской партии США Дональд Трамп поделился с миллиардером, основателем компаний Tesla и SpaceX Илоном Маском в интервью, опубликованном в социальной сети X.

Как известно, Россия победила Германию вместе с нами и они победили Наполеона <…>. Они представляют собой большую военную силу <…>. А у Украины не хватает личного состава, они теперь используют в боях очень молодых и очень старых. Дональд Трамп, экс-глава США

В августе 2024 года иностранная газета The Wall Street Journal писала в своем материале о том, что Вооруженным силам Украины становится все сложнее призывать мужчин в армию, теперь армия отчаянно нуждается в резервах. С февраля 2022 года в стране объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Дополнительно власти предпринимают усилия для того, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. С 18 мая на Украине вступил в законную силу скандальный документ об ужесточении мобилизации, который позволяет призвать в ВСУ еще сотни тысяч украинских граждан.

Трамп назвал главной угрозой человечеству ядерный конфликт.

Фото и видео: YouTube / The Daily Signal