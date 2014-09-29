Трамп назвал главной угрозой человечеству ядерный конфликт

Экс-глава США рассказал о том, что климатическая повестка не является наиболее опасной темой для будущего общества.

Бывший американский президент и кандидат на должность главы государства на ноябрьских выборах 2024 года Дональд Трамп считает главной угрозой для человечества не глобальные климатические изменения, а возможный мировой конфликт с применением ядерного оружия. Соответствующей информацией политик, член Республиканской партии США поделился с миллиардером, основателем компаний Tesla и SpaceX Илоном Маском в интервью, опубликованном в социальной сети X. Гость шоу уточнил, что сейчас важно обращать пристальное внимание не на глобальное потепление, при котором уровень мирового океана поднимется на одну восьмую дюйма (около трех метров) в течение следующих 400 лет.

Основная угроза - это ядерное потепление, потому что сейчас у пяти стран есть значительный ядерный арсенал. Нельзя допустить, чтобы из-за людей вроде Байдена случилась какая-нибудь глупость. Дональд Трамп, экс-глава США

Дональд Трамп полагает, что проводимая действующей администрацией в Белом доме политика может привести к третьей мировой войне. Он указал на несколько локаций на планете, кризисы в которых могут стать причиной разрастания кризиса без каки-либо на это причин.

Трамп утверждает, что заблокировал строительство "Северного потока - 2".

Фото и видео: YouTube / The Daily Signal