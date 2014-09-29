Экс-глава США напомнил о политике Байдена в сфере топливных ресурсов.

Бывший американский президент и кандидат на должность главы государства на ноябрьских выборах 2024 года Дональд Трамп заявил о том, что он заблокировал строительство российского газопровода "Северный поток - 2". Соответствующей информацией политик, член Республиканской партии США поделился с миллиардером, основателем компаний Tesla и SpaceX Илоном Маском в интервью, опубликованном в социальной сети X. Гость шоу уточнил, что действующий лидер Белого дома Джо Байден прекратил строительство трубопровода Keystone XL, расположенного на государственной границе США с Канадой, который обеспечил бы рабочими местами 48 тысяч человек.

Я заблокировал этот газопровод. А потом появился этот жалкий президент и первым делом прекратил строительство Keystone XL. Вдумайтесь в это, он заблокировал Keystone XL, но одобрил российский газопровод. Дональд Трамп, экс-глава США

Напомним, что строительство газопровода "Северный поток - 2" началось в 2018 году, однако затем было прервано спустя полтора года. В конце 2019 года вашингтонская администрация Дональда Трампа объявила о санкциях в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Несмотря на это, при помощи российских судов обе нитки трубопровода были достроены к декабрю 2021 года. Подача ресурсов так и не началась из-за задержки с сертификацией со стороны Берлина.

Трамп допустил новую Великую депрессию в США из-за политики Байдена.

Фото и видео: YouTube / The Daily Signal