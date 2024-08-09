Трамп допустил новую Великую депрессию в США из-за политики Байдена

Экс-глава США указал на проблемы в экономике страны.

Бывший американский президент и кандидат на новый срок в Белом доме от Республиканской партии Дональд Трамп заявил перед журналистами на пресс-конференции в своей резиденции в Мар-а-Лаго о том, что США из-за проводимой политики при администрации президента США Джо Байдена близки к экономическому кризису, сравнимому по своим масштабам с Великой депрессией 1929-1939 годов.

Можно ожидать множества плохих вещей. Мы можем оказаться в депрессии подобной той, что была в 1929 году, это будет страшно. Ушло много лет, десятилетия, чтобы ее преодолеть, и мы вновь очень близки к этому. Дональд Трамп, экс-глава США

Напомним, что в понедельник, 5 августа, ключевой индекс Токийской фондовой биржи Nikkei, отражающий колебание курсов акций у 225 ведущих компаний Японии, по результатам торгов обвалился на 12,4 процента. Максимальное падение Nikkei в ходе торгов превышало 13 процентов.

Трамп заверил, что следующая передача власти в США произойдет мирно.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television