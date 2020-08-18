Трамп заверил, что следующая передача власти в США произойдет мирно

Экс-глава США прокомментировал и интервью Джо Байдена для CBS.

Бывший американский президент и кандидат на новый срок в Белом доме от Республиканской партии Дональд Трамп дал обещание перед журналистами на пресс-конференции в своей резиденции в Мар-а-Лаго о том, что в январе 2025 года произойдет мирная передача власти. В этот месяц в стране запланирована инаугурация нового главы государства.

Конечно, будет мирная передача. Я просто надеюсь, что у нас будут честные выборы. Дональд Трамп, экс-глава США

Напомним, что лидер США Джо Байден ранее заявил в интервью местным СМИ о том, что не уверен в мирной передаче власти в стране в том случае, если Дональд Трамп проиграет кандидату от демократов и действующему вице-президенту Камале Харрис. В качестве одного из аргументов политик привел слова Трампа о том, что Вашингтон ждет "кровавая баня" в случае его поражения.

Трамп договорился с телекомпаниями США о проведении трех раундов дебатов.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television