Трамп заверил, что следующая передача власти в США произойдет мирно

Бывший американский президент и кандидат на новый срок в Белом доме от Республиканской партии Дональд Трамп дал обещание перед журналистами на пресс-конференции в своей резиденции в Мар-а-Лаго о том, что в январе 2025 года произойдет мирная передача власти. В этот месяц в стране запланирована инаугурация нового главы государства.
Конечно, будет мирная передача. Я просто надеюсь, что у нас будут честные выборы.
Дональд Трамп, экс-глава США
Напомним, что лидер США Джо Байден ранее заявил в интервью местным СМИ о том, что не уверен в мирной передаче власти в стране в том случае, если Дональд Трамп проиграет кандидату от демократов и действующему вице-президенту Камале Харрис. В качестве одного из аргументов политик привел слова Трампа о том, что Вашингтон ждет "кровавая баня" в случае его поражения.
Трамп договорился с телекомпаниями США о проведении трех раундов дебатов.
Фото и видео: YouTube / CNBC Television
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