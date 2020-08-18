Трамп договорился с телекомпаниями США о проведении трех раундов дебатов

Экс-глава США сообщили о том, что дебаты состоятся в эфире каналов Fox News, ABC и NBC.

Бывший американский президент и кандидат на новый срок в Белом доме от Республиканской партии Дональд Трамп заявил перед журналистами на пресс-конференции в своей резиденции в Мар-а-Лаго о том, уже договорился с местными телекомпаниями о проведении трех раундах президентских телевизионных дебатов со своей оппоненткой Камалой Харрис. Мероприятия запланированы на сентябрь 2024 года. Иностранный политик заметил, что главы каналов Fox News, ABC и NBC дали свое согласие на проведение встреч, организованных на их площадках.

Я считаю, что дебаты очень важны. Они могут согласиться, а могут не согласиться... Она не способна давать интервью. Она просто некомпетентна. Дональд Трамп, экс-глава США

Позже избирательный штаб Трампа уточнил информацию о том, что Fox News хочет организовать теледебаты Трампа и его соперницы по предвыборной гонке от Демократической партии Камалы Харрис 4 сентября, ABC - 10 сентября, а NBC - 25 сентября. Вскоре сотрудники ABC подтвердили, что согласие на встречу 10 сентября дали как Трамп, так и Харрис. Дополнительно Дональд Трамп уведомил, что телекомпания CBS организует дебаты кандидатов в вице-президенты США Джеймса Дэвида Вэнса и демократа Тима Уолца.

Трамп заявил, что США потеряли уважение России и Китая.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television