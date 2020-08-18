Трамп заявил, что США потеряли уважение России и Китая

Бывший американский президент и кандидат на новый срок в Белом доме от Республиканской партии Дональд Трамп заявил перед журналистами на пресс-конференции в своей резиденции в Мар-а-Лаго о том, что страна сейчас находятся в опасности, так как больше не пользуется уважением у российского и китайского руководства. Иностранный политик указал на то, что сейчас общество находится на грани третьей мировой войны. Спикер заметил, что может спрогнозировать более сильное падение фондовых рынков США из-за слабости национальной экономической системы. Он считает, что недавний спад — это "только начало".
Наша страна никогда не была в такой опасности — как экономически, так и с внешней точки зрения: Россия нас не уважает, Китай нас больше не уважает.
Дональд Трамп, экс-глава США
Трамп считает, что Ким Чен Ын скучает по нему.
Фото и видео: YouTube / CNBC Television
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