Трамп считает, что Ким Чен Ын скучает по нему

Экс-глава США вспомнил о том, как ставил лидеру КНДР песню Элтона Джона.

Бывший президент США и кандидат на новый срок в Белом доме Дональд Трамп раскрыл интервью местному стримеру Эдину Россу на площадке Kick подробности своего разговора с политическим лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Экс-глава США уточнил, что включал иностранному коллеге песню Элтона Джона под названием Rocket man и сказал о том, что председатель КНДР — как раз тот самый человек-ракета. На это высказывание Ким Чен Ын ответил, что надо звать его не "человеком-ракетой", а "маленьким человеком-ракетой".

Он сказал: "У меня на столе есть красная кнопка", и я сказал: "Нет проблем, у меня тоже есть красная кнопка и она больше твоей. И она работает. Дональд Трамп, экс-глава США

Ранее Дональд Трамп говорил о том, что намерен восстановить отношения Вашингтона с лидером КНДР Ким Чен Ыном после переизбрания на высший государственный пост в ноябре 2024 года. Политик выразил уверенность в том, что тот "по нему скучает".

Трамп раскрыл детали своего разговора с Ким Чен Ыном.

Фото и видео: YouTube / Adin Live